В территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД) сообщает, что в связи с введением на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения в целях удобства и уменьшения посещений во всех территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры, в которых можно будет получить консультации по всем вопросам, касающимся исполнения налоговых и таможенных обязательств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», а также по ссылке .

Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:

По телефонному номеру 1414;

WhatsApp: +7 778 210 98 68

+7 776 136 41 32

+7 705 559 12 33

+7 705 559 12 39

По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru

Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .