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    В теплице Мактаарала выращивают до 3 млн штук рассады в год

    2 Февраля 2022, 23:30

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе теплица, принадлежащая крестьянскому хозяйству «Сартаев», выращивает 3 миллиона штук рассады в год. Глава крестьянского хозяйства Сабит Сартаев 12 лет занимается тепличным хозяйством. Первоначально открыв теплицу площадью 10 соток, предприниматель ежегодно расширял ее площадь в связи с увеличением спроса. В настоящее время площадь теплицы составляет 1 гектар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Глава крестьянского хозяйства, который трудоустроил около 60 человек, считает, что работу может найти каждый, кто хочет работать и зарабатывать.

    - В ближайшее время мы планируем еще раз увеличить объемы теплиц. Мы выращиваем рассаду капусты, дынь, арбузов по индивидуальному заказу. Если у человека есть желание работать и добиться успеха, то он никогда не останется без работы. Особенно в нынешние рыночные времена, я думаю, что наши мужчины должны нести ответственность и усердно работать, чтобы содержать свою семью, - говорит он.

    Главный агроном теплицы Сеитбек Жуманов отметил, что работы по выращиванию капусты начались в декабре. По его словам, в зависимости от сорта капусты аграрии сами поставляют семена и заказывают их на выращивание. До прорастания высеянных семян проводится большая работа. Но цена рассады и саженцев оправдывает проделанную работу.

    Стоит отметить, что общая площадь теплиц в Мактааральском районе составляет 53 га. Помимо саженцев и рассады, крестьяне выращивают помидоры, огурцы, лимоны и другие овощи и фрукты, которые приносят хороший доход.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Сельское хозяйство
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