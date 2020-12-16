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    В Темиртау партия «Nur Otan» провела предвыборную встречу с работниками здравоохранения

    16 Декабря 2020, 16:52

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Дворце культуры города металлургов состоялась встреча кандидатов в Темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» Баинбаевой Е. В, Гусева О.И, Варгановой Е.П, Костюшина В.А, Кадыровой Г.Ш, Ескалиевой А.Т с работниками здравоохранения в рамках предвыборной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    На встрече кандидат Алтынай Ескалиева озвучила, что партия «Nur Otan» выступает за то, чтобы каждому гражданину был обеспечен равный доступ к качественным медицинским услугам. В среднесрочном периоде основной приоритет в отрасли будет направлен на развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения. В работе будет использован опыт, полученный в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

    Также, в городе будет проведена работа по улучшению медицинской помощи, отвечающей потребностям населения, путем внедрения высокоэффективных методов диагностики и лечения. Продолжится работа по цифровизации здравоохранения – резюмировала кандидат.


    Кандидат Владимир Костюшин отметил, что Темиртау должен стать городом, где все жители будут ощущать себя безопасно. Партия «Nur Otan» будет повышать эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Для этого партия «Nur Otan» будет добиваться: Открытия в городе Центра оперативного управления с видеонаблюдением, обеспечению 80% оснащения сотрудников носимыми видеорегистраторами и служебными автомашинами; установления в городе порядка 100 видеокамер с выводом изображения в режиме online в участковые пункты полиции.


    Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на все вопросы жителей, касающиеся нехватки врачей, обеспечение жильем медицинских работников, цифровизации медицинских услуг. Кроме того, прозвучали и вопросы благоустройства города, газоснабжения и экологической обстановки в городе.

    В завершение встречи кандидаты призвали всех прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Нур Отан Выборы-2021
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