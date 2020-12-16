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    В Темиртау кандидаты в обламаслихат от Nur Otan встретились с работниками системы образования

    16 Декабря 2020, 16:26

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборной кампании прошла встреча в режиме онлайн кандидатов в депутаты Карагандинского областного маслихата Бахыта Жаутикова и Светланы Брамонтовой с работниками образования по разъяснению Предвыборной программы партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Во время встречи задавались такие вопросы как: «Как вы относитесь к дистанционному обучению», «Как улучшить экологическую ситуацию в городе?», «Можно узнать в случае избрании вас депутатом, какие проблемы будете решать в первую очередь!», «Везде нехватка профессиональных рабочих кадров, как решить данную проблему?», «Что нужно сделать, чтобы молодые люди стали патриотами своего города?» и т.д.

    «Текущая эпидемиологическая ситуация диктует свои правила, поэтому данная встреча проходит в дистанционном формате. Однако это не является препятствием для конструктивного диалога» — отметил кандидат Бахыт Жаутиков, отвечая на поступившие вопросы.


    «Ваши предложения и наказы очень важны для нас, ни одно обращение не останется без внимания», - отметила Светлана Брамонтова.

    Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на все вопросы участников встречи и рассказали о планах партии на ближайшие 5 лет в сфере образования.

    В завершении встречи Бахыт Жаутиков и Светлана Брамонтова поблагодарили участников встречи и призвали всех проявить гражданскую активность и прийти на выборы 10 января 2021 года и проголосовать за партию «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Нур Отан Выборы-2021
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