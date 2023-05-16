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    В текущих условиях нужно обеспечить высокий темп роста экономики – Алихан Смаилов

    16 Мая 2023, 10:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам четырех месяцев экономика страны демонстрирует хороший темп роста. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем ВВП увеличился на 5% к соответствующему периоду прошлого года. Наблюдается положительная динамика в базовых отраслях экономики. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,1%. Уверенный динамичный рост отмечается в машиностроении – 36%, в том числе автомобилестроении – 41%, производстве локомотивов и вагонов - на 64%», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что рост производства в фармацевтике составил 4%, легкой промышленности - 35%, в том числе производство текстиля - 55%, одежды – 8%, кожаной продукции – 2%.

    Выпуск продуктов питания и минеральной продукции увеличился на 8%, готовых металлических изделий на 16%. Нефтепереработка выросла на 3%.

    Также зафиксирован рост в производстве электроэнергии на 6%.

    В горнодобывающей промышленности рост на 2% обеспечен за счет увеличения добычи сырой нефти, природного газа, а также руды. Строительная отрасль демонстрирует уверенный рост свыше 15%. Наблюдается рост в сельском хозяйстве почти на 4%.

    «Сектор услуг вырос на 5%. Этот показатель был обеспечен за счет роста в торговле, сфере информации, связи и транспорта. Стабильная инвестиционная активность, в том числе в несырьевые секторы, является ключевым фактором ускоренного роста экономики. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи превысил 18%. По итогам 4-х месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской и Актюбинской областях. Коллеги! В текущих условиях нужно обеспечить высокий темп роста экономики. Это непростая задача. Для этого требуется слаженная работа и эффективная координация в отраслях экономики. Важен вклад каждого министерства и региона для выполнения всех поставленных задач», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Экономика
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