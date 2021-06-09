В текущем году сохраняется тенденция роста в сфере АПК – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году сохраняется тенденция роста в сфере АПК. Об этом на отчетной встрече с населением заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 4 месяца объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3%, а производство продуктов питания – на 3,9%», - сказал Сапархан Омаров.

По данным ведомства, в животноводстве наблюдается увеличение объемов производства на 3,2% (776,4 млрд тенге). В частности, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 5,3%, молока – на 3,4%.

«Ожидается, что данная тенденция сохранится, поскольку в прошлом году в рамках импортозамещения в Казахстане запущены 48 новых молочно-товарных ферм, 3 мясокомбината и 8 птицефабрик мясного направления», - добавил Сапархан Омаров.

В растениеводстве для обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ 2021 года были приняты все необходимые меры и на сегодняшний день весенний сев полностью завершен.

В текущем году сельхозкультуры размещены на площади 22,7 млн га, что на 78 тысяч больше уровня 2020 года.

Ранее глава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.