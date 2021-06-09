Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    В текущем году сохраняется тенденция роста в сфере АПК – Минсельхоз РК

    9 Июня 2021, 15:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году сохраняется тенденция роста в сфере АПК. Об этом на отчетной встрече с населением заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 4 месяца объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3%, а производство продуктов питания – на 3,9%», - сказал Сапархан Омаров.

    По данным ведомства, в животноводстве наблюдается увеличение объемов производства на 3,2% (776,4 млрд тенге). В частности, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 5,3%, молока – на 3,4%.

    «Ожидается, что данная тенденция сохранится, поскольку в прошлом году в рамках импортозамещения в Казахстане запущены 48 новых молочно-товарных ферм, 3 мясокомбината и 8 птицефабрик мясного направления», - добавил Сапархан Омаров.

    В растениеводстве для обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ 2021 года были приняты все необходимые меры и на сегодняшний день весенний сев полностью завершен.

    В текущем году сельхозкультуры размещены на площади 22,7 млн га, что на 78 тысяч больше уровня 2020 года.

    Ранее глава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане