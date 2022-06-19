В Тегеране успешно прошел иранско-казахстанский бизнес-форум

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ — В рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран, в Тегеране прошел казахстанско-иранский бизнес-форум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов и национальных компаний двух стран, представители деловых кругов.

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов от имени казахстанского Правительства поблагодарил иранскую сторону за организацию мероприятия.

«Казахстанско-иранский бизнес форум имеет все шансы стать эффективным «инструментом» углубления двустороннего сотрудничества, и прямым каналом связи между бизнес-кругами двух стран», - отметил он.

Бахыт Султанов сообщил, что Иран является одним из важных торгово-экономических партнеров Казахстана. Прочную основу современного взаимовыгодного и равноправного сотрудничеству придают тесные контакты между Главами наших государств. На межправительственном уровне успешно функционирует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между нашими странами (17-е заседание состоялось 21-22 февраля 2022 года).

Было отмечено, что пик взаимной торговли между Казахстаном и Ираном пришелся на 2014 год, когда объем внешней торговли составил почти $1 млрд. Санкции и пандемия стали причиной до падения товарооборота в 4 раза. Однако с прошлого года наблюдается положительный рост взаимной торговли. В 2021 году он составил $440 млн. Товарооборот за январь-апрель 2022 года уже превысил показатели всего 2020 года ($238 млн) и достиг $253,2 млн .

По словам Султанова, Казахстан и Иран имеют большой нереализованный потенциал во взаимной торговле. Правительствами двух стран была поставлена цель доведения объема двусторонней торговли о $3 млрд в ближайшие годы.

Наибольшей популярностью у Ирана в настоящее время пользуется продукция казахстанского агропромышленного комплекса и пищепрома. Сегодня более 70 казахстанских предприятий регулярно поставляют отечественную продукцию на иранский рынок. Причем их число постоянно растет.

Стимулированию торговой активности двух стран способствует действующее Временное соглашение о свободной торговле между государствами – членами ЕАЭС и Ираном. В настоящее время проводится работа по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле.

Кроме того, наращиванию взаимной торговли способствует проведение взаимных выставок и торгово-экономических миссий. Так, Казахстаном проведены две торгово-экономические миссии в Тегеране (октябрь 2021 года и февраль 2022 года), по итогам которых заключены экспортные контракты на сумму $19 млн. В ходе Бизнес-форума также прошли В2В переговоры и был подписан ряд торговых и инвестиционных соглашений на сумму $220 млн.

«Важно сохранить этот темп. Мы со своей стороны готовы поддержать просьбу иранских предпринимателей и увеличить срок действия деловых виз до 14 дней, что положительным образом отразиться на взаимодействии деловых кругов наших стран», — сообщил Бахыт Султанов.

В ходе форума были также обсуждены приоритетные направления для развития и углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества — транзитно-транспортная сфера, сельское хозяйство и промышленная кооперация.

Казахстаном для реализации совместных проектов готов предоставить иранским компаниям площадки в свободных экономических и индустриальных зонах. Бизнес двух стран также призвал активизировать усилия по привлечению дополнительных грузопотоков и установлению выгодных тарифных условий по маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран.

На площадке бизнес-форума был подписан ряд двусторонних документов:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «QazTrade» и Иранско-Казахстанской совместной торговой палатой;

2. Меморандума «о создании совместной рабочей группы по инвестициям Казахстан-Иран» между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Организацией по инвестициям, экономической и технической поддержке Ирана;

3. Соглашение между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Babak Mess Iranian (Iranian Babak Copper Company) по проектам разработки меднорудных месторождений, производства медного концентрата (сумма до 200 млн долл.);

4. Меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в сфере ГМК между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Dana Kish Investment Company;

5. Меморандум о намерениях о сотрудничестве между АО «ЭСК «KazakhExport» и Фондом гарантирования экспорта Ирана;

6. Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Иранско-Казахстанской совместной торговой палатой;

7. Контракт на поставку гранул полиэтилена на сумму 10 млн долл. США между Altyn Arna Geosynthetic и Newsad Tejarat Namdar Co. (Riseco Holding);

8. Контракт на поставку кампаунда на сумму 10 млн долл. США между Altyn Arna Geosynthetic и Arsam Plast Raz Co. (Riseco Holding);

9. Рамочное соглашение о сотрудничестве между ТОО «Central Asia Gold» и Babak Mess Iranian (Iranian Babak Copper Company);

10. Рамочное соглашение о сотрудничестве между ТОО Каганат Онимдери и Babak Mess Iranian (Iranian Babak Copper Company).