В течение трех лет крала продукты питания главврач в доме ребенка Аркалыка

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - Приговором Аркалыкского городского суда за совершение тяжкого коррупционного уголовного правонарушения осуждена главный врач КГУ «Специализированный дом ребенка» управления здравоохранения акимата Костанайской области О., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облсуда.

Суд установил, что в период 2016-2019 годов в Дом ребенка поставлялись продукты питания для 30-ти детей-сирот, хотя фактически ежегодно в среднем в учреждении находились от 15-ти до 20-ти детей. Так, с января 2016 года по ноябрь 2019 года подсудимая похитила продукты питания Дома ребенка более чем на 3 млн тенге, а также бензин на сумму около 1 млн тенге.

В суде О. вину не признала, однако она была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, материалами уголовного дела, а также заключениями различных экспертиз.

Санкция пункта 2 части 3 статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК предусматривает наказание в виде штрафа от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, отметили в суде.

«С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, тяжести и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, личности подсудимой, отсутствия погашения причиненного ущерба суд назначил ей 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и других организациях, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.