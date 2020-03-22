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    В Ташкенте введен запрет на движение общественного транспорта и такси

    22 Марта 2020, 02:34

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана прекращается движение общественного транспорта и маршрутных такси, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно Специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистан с 22 марта временно прекращается движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси независимо от формы собственности, оказывающего услуги перевозчиков.

    Вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

    При этом, каждому таксисту будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции авто от ЦСЭБ.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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