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    В Ташкенте состоялся торжественный прием в честь 30-летия независимости Казахстана

    12 Декабря 2021, 10:16

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Торжественный прием в честь 30-летия независимости Казахстана прошел в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана Дархан Сатыбалды в приветственной речи отметил достижения страны за годы независимости, мирные и интеграционные инициативы в деле разоружения и объявления региона Центральной Азии свободной от ядерного оружия.

    «За многолетний период нам удалось выработать эффективную модель внешней политики, в основе которой лежат прагматизм и национальные интересы. Мы углубляем сотрудничество в ключевых международных и региональных организациях и структурах. Наша страна созвала Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, была у истоков создания таких организаций, как Евразийское экономическое сообщество, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Тюркских Государств», - отметил Д. Сатыбалды.

    Казахстанский дипломат подчеркнул высокий уровень двусторонних межгосударственных отношений с Узбекистаном и дальнейший потенциал в их укреплении.

    «Буквально на днях состоялся государственный визит Президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева в Казахстан. Итоги визита еще раз подтвердили взаимный курс наших стран на более тесное экономическое и политическое сближение, позволили определить новые «точки роста» стратегического партнерства. Подписан солидный пакет двусторонних документов. Важным из них можно считать Декларацию о Союзнических отношениях. Этот документ подчеркивает новый высочайший доверительный уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном», - отметил посол.

    Первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, отметив неразрывную дружбу двух братских народов, поздравил весь казахстанский народ с Днем Независимости.

    В торжественном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, законодательной и исполнительной ветвей власти, научной и творческой интеллигенции Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан 30 лет Независимости
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