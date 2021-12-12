В Ташкенте состоялся торжественный прием в честь 30-летия независимости Казахстана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Торжественный прием в честь 30-летия независимости Казахстана прошел в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана Дархан Сатыбалды в приветственной речи отметил достижения страны за годы независимости, мирные и интеграционные инициативы в деле разоружения и объявления региона Центральной Азии свободной от ядерного оружия.

«За многолетний период нам удалось выработать эффективную модель внешней политики, в основе которой лежат прагматизм и национальные интересы. Мы углубляем сотрудничество в ключевых международных и региональных организациях и структурах. Наша страна созвала Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, была у истоков создания таких организаций, как Евразийское экономическое сообщество, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Тюркских Государств», - отметил Д. Сатыбалды.

Казахстанский дипломат подчеркнул высокий уровень двусторонних межгосударственных отношений с Узбекистаном и дальнейший потенциал в их укреплении.

«Буквально на днях состоялся государственный визит Президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева в Казахстан. Итоги визита еще раз подтвердили взаимный курс наших стран на более тесное экономическое и политическое сближение, позволили определить новые «точки роста» стратегического партнерства. Подписан солидный пакет двусторонних документов. Важным из них можно считать Декларацию о Союзнических отношениях. Этот документ подчеркивает новый высочайший доверительный уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном», - отметил посол.

Первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, отметив неразрывную дружбу двух братских народов, поздравил весь казахстанский народ с Днем Независимости.

В торжественном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, законодательной и исполнительной ветвей власти, научной и творческой интеллигенции Узбекистана.



