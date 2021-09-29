В Ташкенте состоялось открытие международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути» - фоторепортаж

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Звезды мирового и казахстанского кино приняли участие в церемонии открытия Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути». Подробности открытия и самые яркие образы красной дорожки кинофестиваля - в фоторепортаже собственного корреспондента МИА «Казинформ».

На протяжении целой недели Узбекистан станет центром концентрации тех, кто делает кино, кто его показывает и продвигает в массы, и просто тех, кто любит кино.

Церемония открытия XIII Международного кинофестиваля состоялась сегодня в обновленном Дворце кино им. Алишера Навои. В мероприятии приняли участие известные звезды мировой и отечественной киноиндустрии: около 400 зарубежных кинематографистов и известных кинозвезд из 37 стран мира.

Почетными гостями масштабного кинофорума стали такие гранды мирового киноиндустрии, как Стивен Сигал, Митхун Чакраборти, Никита Михалков, Франко Неро, Тимур Бекмамбетов, Филип Киркоров, звезды российского кино и многие другие.

По красной дорожке прошли звезды казахстанского кино Нуржуман Ихтымбаев, Жаннат Куанышева, Берик Айтжанов, Аружан Джазильбекова, Нуртас Адамбай, Самал Еслямова и другие.

Напомним, что Ташкентский международный кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год.

Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового Пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и будет проводиться ежегодно. Организатором кинофестиваля выступает Агентство кинематографии Узбекистана.



