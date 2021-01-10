В Ташкенте проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента РК

КАЗИНФОРМ. ТАШКЕНТ - В столице Узбекистана открылся избирательный участок №267, образованный при посольстве Республики Казахстан в Республике Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок начал свою работу в 07:00 по местному времени. Казахстанские дипломаты, а также члены избирательного участка провели торжественную церемонию открытия участка с исполнением Гимна Республики Казахстан.

Первым из проголосовавших на избирательном участке были вручены памятные сувениры. На избирательном участке смогут проголосовать граждане РК, временно проживающие на территории Узбекистана.

По словам члена избирательной комиссии Курасбека Садибекова, посольство РК в Узбекистане основательно подготовилось к выборам депутатов Мажилиса Парламента РК.

«Для организации мероприятия из Казахстана предварительно мы получили бюллетени, в здании посольства установлены две кабины и избирательная урна. Кроме того, для казахстанцев, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посетить наш участок, предусмотрена переносная избирательная урна. Соблюдаются все соответствующие меры безопасности. Также приняты меры по обеспечению обязательного сохранения социальной дистанции. При необходимости предоставляются маски, перчатки и отдельные ручки», - отметил он.



