Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Ташкенте проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента РК

    10 Января 2021, 12:45

    КАЗИНФОРМ. ТАШКЕНТ - В столице Узбекистана открылся избирательный участок №267, образованный при посольстве Республики Казахстан в Республике Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок начал свою работу в 07:00 по местному времени. Казахстанские дипломаты, а также члены избирательного участка провели торжественную церемонию открытия участка с исполнением Гимна Республики Казахстан.

    Первым из проголосовавших на избирательном участке были вручены памятные сувениры. На избирательном участке смогут проголосовать граждане РК, временно проживающие на территории Узбекистана.

    По словам члена избирательной комиссии Курасбека Садибекова, посольство РК в Узбекистане основательно подготовилось к выборам депутатов Мажилиса Парламента РК.

    «Для организации мероприятия из Казахстана предварительно мы получили бюллетени, в здании посольства установлены две кабины и избирательная урна. Кроме того, для казахстанцев, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посетить наш участок, предусмотрена переносная избирательная урна. Соблюдаются все соответствующие меры безопасности. Также приняты меры по обеспечению обязательного сохранения социальной дистанции. При необходимости предоставляются маски, перчатки и отдельные ручки», - отметил он.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    МИД РК Узбекистан Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров