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    В Ташкенте празднуют Навруз Байрам

    21 Марта 2021, 20:21

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С раннего утра в махаллях, парках и скверах Ташкента звуки карнаев и сурнаев, дойры и ногоры оповещают о наступлении Навруза и приглашают людей на праздничные гуляния.

    Для узбекистанцев, как и для всех народов Центральной Азии и Ближнего Востока, Навруз — это праздник, олицетворяющий приход весны и новой жизни, пробуждение и щедрость природы, символ многовековых национальных ценностей, благородных традиций и обычаев. Издревле жители, когда наступали теплые весенние дни, с чувством благодарности приступали к полевым работам, закладке в почву семян, на покрывающихся зеленым ковром просторах проводили посвященные Наврузу народные гуляния.

    В соответствии с неповторимыми традициями и обычаями в эти дни в махаллях ставятся большие казаны, почтенные матери и бабушки с добрыми намерениями готовят такие традиционные весенние блюда, как сумаляк, халим, кук-самса, гужа, дарящие человеку силы и бодрость, угощают ими своих родных и близких, соседей и многочисленных гостей.

    Строки великого поэта Алишера Навои «Пусть каждая ночь будет для тебя священной, и каждый день твой - светлым, как Навруз!» свидетельствует о том, насколько важным и ценным является этот праздник для узбекского народа.

    Яркое солнце, национальные танцы и обряды, песни и театрализованные представления канатоходцев создают праздничную атмосферу весеннему празднику.

    Ранее сообщалось о том, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ташкенте введут ограничительные меры в праздничные дни.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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