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    В Ташкенте обсудили перспективы взаимодействия стран Центральной и Южной Азии

    18 Августа 2021, 15:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте под эгидой Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась международная научно-практическая конференция «Взаимосвязь Центральной и Южной Азии: предпосылки, перспективы, геостратегическое значение», в которой принял участие заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе выступления вице-спикер Сената высказал необходимость наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран Центральной и Южной Азии. Было обращено внимание на значительный потенциал центральноазиатского региона, охватывающего рынок в более чем 75 млн человек с совокупным годовым валовым продуктом около 300 млрд долларов США и внешнеторговым оборотом более 145 млрд долларов.

    Отдельное внимание было уделено транспортной интеграции стран региона в рамках масштабных проектов в центре Евразии, в частности, таких как «Один пояс и один путь», Транскаспийский международный транспортный коридор, Евразийский экономический союз.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе консультативной встречи глав государств Центральной Азии 6 августа текущего года отметил, что развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост ВВП всех стран на 15%, назвав это колоссальным резервом.

    Касаясь проблематики региональной безопасности, в частности нынешней ситуации в Афганистане, вице-спикер призвал активно использовать положительно зарекомендовавшие себя переговорные площадки.

    «Идея инклюзивного государства сохраняет свою актуальность. Военного решения проблемы не существует, и конфликтующим сторонам предстоит вернуться за стол переговоров», – сказал он.

    Было также отмечено, что для устойчивого продвижения межрегионального взаимодействия большое значение имеет разработка странами региона действенных механизмов сотрудничества, включая политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные.

    Участники конференции также обсудили проблемы здравоохранения и биобезопасности. Была отмечена инициатива Казахстана по созданию Международного агентства по биологической безопасности, которая в перспективе могла бы способствовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях.

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    Сенат Узбекистан
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