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    В Ташкенте и других городах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 4 балла

    23 Февраля 2023, 10:30

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал новостного агентства UzNews.uz.

    Эпицентр подземных толчков, зафиксированных Республиканским центром сейсмопрогностического мониторинга МЧС в 05:37 по ташкентскому времени, располагался в Таджикистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента 435 км в юго-восточном направлении.

    Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Иркутской области России 23 февраля утром произошло землетрясение силой 6,3 балла.


    Фото: pixabay.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Узбекистан Землетрясение
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