В Таразе запустили стрелки башенных часов в строящемся комплексе «Шахристан»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершаются строительно-монтажные, инфраструктурные и отделочные работы в строящемся в Таразе этнокультурном комплексе «Шахристан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках программы «Рухани жаңғыру» уникальный историко-туристический объект возводится на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города Тараза и станет продолжением и дополнением существующего археологического комплекса «Древний Тараз». Объединенный комплекс обещает стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром.

Некогда на этой территории находились Центральный рынок и рынок «Шахристан», объединенные площадью имени Жамбыла Жабаева. Центральный рынок в 2011 году дислоцировали и начали археологические раскопки древнего городища возрастом как минимум две тысячи лет. Здесь обнаружено 50 тысяч артефактов VI - XII веков, которые поместили в построенный здесь же музей. Это единственный в Казахстане подобного рода музей, экспозиции которого собраны только из экспонатов, найденных археологами на городище Тараз. Также здесь были найдены средневековая цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережная древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Что касается бывшего рынка «Шахристан», то по генеральному плану застройки областного центра земельный участок, им занимаемый, был возвращен в государственную собственность, рынок дислоцирован, и в 2019 году здесь развернулось интенсивное строительство уникального историко-туристического объекта.

Помимо этого, на площади носящей имя акына Жамбыла Жабаева, строится 35-метровая стела с четырехсторонним часовым механизмом.

Отметим, что часовой механизм с циферблатом, диаметр которого составляет два метра, выполнен на заводе в Санкт-Петербурге. Установкой и запуском привезенного в Тараз часового механизма занимаются приглашенные российские мастера.

Как рассказал курирующий строительство заместитель акима города Тараза Бейсенбек Жанбосынов, 17 декабря в 12:00 был совершен запуск стрелок на башенных часах. Он отметил, что глава региона Аскар Мырзахметов лично курирует строительство.

По словам инспектора управления строительства акимата области Рахманкула Байтелиева, возглавляющего рабочий штаб по вопросам строительства и оформления, этнокультурный комплекс «Шахристан» включает в себя здания в восточном стиле. Это центр ремесленников, центр «Тараз-Туризм», центр «Руханият и историковедения», художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон. Здесь также возводится амфитеатр «Ретро-фестиваль» и обустраивается пешеходный Арбат.

Ожидается, что комплекс «Шахристан» будет стимулировать местных ремесленников и мастеров прикладного искусства, даст большой толчок развитию предпринимательства в сфере производства сувенирной продукции, что, в свою очередь, будет привлекать туристов в жамбылский регион.

Официальное торжественное открытие историко-туристических объектов ожидается во время празднования 80-летия Жамбылской области.

Отмечается, что в перспективе комплексы «Шахристан» и «Древний Тараз» объединит в единую композицию пешеходный «Арбат», созданный на прилегающих улицах. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания уже оформляют в восточном стиле. От комплекса «Древний Тараз» протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где в перспективе планируется создать на обширной площади этнокультурный комплекс.