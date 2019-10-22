В Таразе судят насильника 13-летней девочки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению Кашкимбая Мейиржана в изнасиловании 13-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По этому резонансному делу 21 октября проведено предварительное слушание.

«8 октября в производство Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению Кашкимбая Мейиржана, уроженца Рыскуловского района Жамбылской области, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 120 ч. 4 УК РК (в редакции от 1997 года), - пояснили в пресс-службе суда. - Органами уголовного преследования подсудимый обвиняется в изнасиловании, то есть половом сношении с использованием беспомощного состояния потерпевшей 2006 года рождения, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Обвиняемому 22 года».

Главное судебное разбирательство назначено в общем порядке, в закрытом судебном заседании, в зале судебных заседаний специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области на 5 ноября.

Уголовное дело состоит из четырех томов, уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

Напомним, ранее в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области поступило резонансное дело по совершению тяжкого преступления в городе Шу, взятое на особый контроль начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева и прокурора области Жаркына Кусаинова.

25-летний житель города Шу был обвинен в совершении тяжкого преступления – изнасиловании.