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    В Таразе судью подозревают в получении взятки

    18 Августа 2023, 09:06

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности Судебной администрации РК по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 млн тенге судья Суда №2 города Тараз, передает МИА «Казинформ».

    «Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу», - сообщили в Антикоре.

    Между тем, в порядке статьи 550 Уголовно-процессуального кодекса Генеральным Прокурором Республики Казахстан дано согласие на продолжение досудебного расследования.

    Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Судебный процесс Тараз
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