В Таразе сданы в эксплуатацию 6 жилых домов на 460 квартир

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На торжестве по этому случаю приняли участие аким города Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, члены совета ветеранов, представители общественности, передает МИА «Казинформ».

Абдалы Токбергенулы поздравил горожан с радостным событием. С поздравительной речью обратился к участникам мероприятия и аким города. «Год от года в городе Таразе появляются новые микрорайоны, вырастают новые жилые дома. Только за последние четыре года по Таразу сдано в эксплуатацию 5800 квартир, и благодаря государственным программам обладателями жилья стали 3844 человека. Дождались заветных квадратов 1956 граждан, стоящих в социальной очереди. В текущем году ведется строительство 42 жилых домов, а по итогам года планируется сдать в эксплуатацию 2820 квартир. И работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Бакытжан Орынбеков, после чего вручил ключи от квартир жителям города, которые стали обладателями жилья в рамках государственной программы «Бакытты отбасы».

С теплыми словами поздравлений выступили также председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев и заместитель председателя правления АО «Отбасы банк» Нурлан Акшанов. В акимате Тараза отметили, что в период с 2019 по 2022 годы по программе «Бактытты отбасы» в регионе новое жилье получили 1154 граждан. К концу текущего года планируется сдать в эксплуатацию 16 объектов на 1040 квартир.