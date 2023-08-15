Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Таразе сданы в эксплуатацию 6 жилых домов на 460 квартир

    15 Августа 2023, 10:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На торжестве по этому случаю приняли участие аким города Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, члены совета ветеранов, представители общественности, передает МИА «Казинформ».

    Абдалы Токбергенулы поздравил горожан с радостным событием. С поздравительной речью обратился к участникам мероприятия и аким города. «Год от года в городе Таразе появляются новые микрорайоны, вырастают новые жилые дома. Только за последние четыре года по Таразу сдано в эксплуатацию 5800 квартир, и благодаря государственным программам обладателями жилья стали 3844 человека. Дождались заветных квадратов 1956 граждан, стоящих в социальной очереди. В текущем году ведется строительство 42 жилых домов, а по итогам года планируется сдать в эксплуатацию 2820 квартир. И работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Бакытжан Орынбеков, после чего вручил ключи от квартир жителям города, которые стали обладателями жилья в рамках государственной программы «Бакытты отбасы».

    С теплыми словами поздравлений выступили также председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев и заместитель председателя правления АО «Отбасы банк» Нурлан Акшанов. В акимате Тараза отметили, что в период с 2019 по 2022 годы по программе «Бактытты отбасы» в регионе новое жилье получили 1154 граждан. К концу текущего года планируется сдать в эксплуатацию 16 объектов на 1040 квартир.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акимат Жилье Тараз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пришедший на место Даниала Ахметова аким ВКО: Мне везде комфортно, где я работаю
    Асаин Байханов прокомментировал увольнение акима Павлодара и его помощника
    Предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов - Президент РК
    30 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области