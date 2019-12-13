В Таразе решают многолетние проблемы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встречи с населением областного центра, знакомство с инфраструктурой города проводит недавно назначенный на пост акима города Тараза Айтказы Карабалаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что встречи проходят по поручению главы региона Аскара Мырзахметова для выяснения «узких мест» в городском хозяйстве и налаживания диалога с населением.

Новый аким города Тараза Айтказы Карабалаев провел встречи с жителями окраин областного центра - массив Тонкуруш, сахзаводской поселок, дачный массив «Юбилейный» в пригороде «Шолдала». Познакомился с Молодежным центром «Тараз». Кроме того, побывал в единственном оставшемся государственном предприятии сферы ЖКХ – водоснабжающей компании «Тараз су».





Первая встреча состоялась в массиве «Тонкуруш», в СШ №31, с местными жителями, преподавателями и родителями школьников. Проинформировав о работе городского акимата и экономических показателях, Айтказы Карабалаев заметил, что успехи обычно видны, а недостатки можно выявить в общении власти и народа.

Пришедшие на встречу жители этого района обозначили свои проблемы, которые являются типичными для всего города. Это необходимость ремонта здания школы, проблема мусора и несвоевременного его вывоза, засорение водных каналов, ветхость водных сетей, которые необходимо взять на баланс «Тараз су», отсюда и проблемы с питьевой водой, отсутствие тротуаров и недостаток уличного освещения. Аким города выслушал пояснения от ответственных за этот участок работы - советника акима по данному округу и руководства отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Основной причиной называется нехватка финансирования из бюджета.

Подобные же проблемы прозвучали и в ходе встречи акима города с жителями района Сахпоселка, проходившей в СШ №14, - уличное освещение, тротуары, водопровод, мусор.

«Наш массив «Карасай» из всего необходимого для нормальной жизни имеет только мечеть, - рассказала массива Маржан Ертаева. – В массиве, где 10 улиц и 650 домов, нет питьевой воды, дорогу последний раз асфальтировали лет 15 назад, уличное освещение тоже отсутствует. Каждый год встречаемся с акимами, высказываем свои пожелания – и так до следующей встречи и нового акима. В школу наши дети идут 3 км пешком, многие родители вынуждены нанимать такси, а это 8 тыс. тенге в месяц, чтобы дети доехали до школы и обратно. Школа у нас относится к Байзакскому району, находится в районе железнодорожной станции Талас и детям приходится ходить через железнодорожные пути. Ведь другой дороги нет».

Пожаловались местные жители и на отсутствие нормального общественного транспорта.

«У нас только один маршрут, 42-й, - рассказала Жанар Мурзабекова. – У новой школы №60 нет тротуара, дети идут по дороге, а автобусы гоняют как сумасшедшие. Автобус 42-й всегда приходит переполненным, часто не останавливается, мы ходим через туннель под путями на Сахпоселок. Нет остановки нормальной, даже скамейки на ней, про уличное освещение я вообще молчу. В массиве Тектурмас нет питьевой воды, живем как в каменном веке».





Познакомился аким города Айтказы Карабалаев и с деятельностью ГКП «Тараз су», которое добывает подземные воды Талас-Ассинского месторождения для водоснабжения города, предоставляя услуги бесперебойного водоснабжения и водоотведения населению города, насчитывающему более 365 тыс. человек. При этом 88% населения Тараза имеют централизованное водоснабжение, 62% подключены к централизованной системе канализации. По данным предприятия, здесь работают 687 человек, они обслуживают 92 110 физических лиц, 4 534 юридических лиц.

Отметим, что на балансе основанного в 1952 году ГКП «Тараз су» находятся 586,2 км водопроводных и 290,5 км канализационных сетей города. «Тараз су» имеет 11 накопительных резервуаров и 93 артезианские скважины для подъема воды. На территории Тараза находятся 43 подземные скважины, 29 - в населенном пункте Кумшагал мощностью 111 тыс. кубов воды в сутки и 21 - на головном водозаборе Жалпак-тобе мощностью 69 тыс. кубов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредитное финансирование программы приоритетных инвестиций с целью модернизации и развития городских систем водоснабжения. В 2015 году ЕБРР подписал договор на кредит в 1,05 млрд тенге для реализации проекта «Модернизация систем водоснабжения города Тараза». Проект софинансируется Правительством РК - 945 млн тенге, и акиматом Жамбылской области - 270,3 млн тенге. Это позволило решить задачи по модернизации водозаборов, реконструкции насосных станций, усовершенствованию системы учета водопотребления и снижению уровня потерь и расходования воды, а также улучшению качества услуг. Контракт «Разработка плана повышения эффективности сетей водоснабжения» на 89 млн тенге позволил модернизировать сети насосных станций, значительно снизить расходы, включая энергопотребление. По контракту «Модернизация водозаборов» на 572 млн тенге были установлены скважинные насосные агрегаты «Grundfos» производства Германии, японские шкафы автоматики и управления и частотные преобразователи «Mitsubishi Electric», белорусские преобразователи давления «Aplisens». Всё это увеличило производительность и эксплуатационную надежность оборудования водозаборов, от которых зависит водоснабжение города, улучшило энергопотребление.

Ознакомившись с состоянием ГКП «Тараз су», Айтказы Карабалаев дал поручение рассмотреть возможность повышения тарифа на воду, который является самым низким в стране, а также принять бесхозные водопроводы на баланс города, выделить средства из бюджета на капитальный ремонт водонапорной башни микрорайона «Кумшагал.

Встреча с таразской молодежью акима города Тараза Айтказы Карабалаева прошла в неформальной обстановке на площадке коммунального государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата города Тараза. Разговор шел об итогах уходящего Года молодежи.

Айтказы Карабалаев рассказал о своей карьере и отметил, что сегодня необходимо быть в курсе всего происходящего в стране, идти в ногу с прогрессом, так как прогрессивная молодежь – это будущее страны. Особо аким города подчеркнул необходимость занятий творчеством и спортом, призвал к здоровому образу жизни и самореализации.

Айтказы Карабалаев в ходе встреч и при обсуждении проблем горожан сразу давал поручения ответственным лицам, особенно много поручений было сделано отделу ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог.

«Проблемы, которые копились годами и десятилетиями, сразу, конечно, все не решить, - сказал он. - Но делать эту работу необходимо планомерно и каждодневно. В Таразе пришло время перемен».