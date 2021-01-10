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    В Таразе проголосовал ветеран журналистики, писатель Елен Алимжанов

    10 Января 2021, 18:08

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На выборах в Парламент РК, маслихаты областей и районов жамбылцы проявляют активность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свое конституционное право участвовать в избирательном процессе реализовал в этот день ветеран казахстанской журналистики Елен Алимжанов.

    Отметим, что известный в Казахстане драматург, писатель, журналист Елен Алимжанов отметил в 2020 году свой 75-летний юбилей. В свое время он был назначен одним из первых руководителей Жамбылского телевидения в период его становления.

    «Видел выборы еще со времен Хрущева. Голосую еще с тех далеких времен, - рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» ветеран журналистики Елен Алимжанов. - Тогда, как известно, был только один кандидат. Сегодня наша страна является действительно демократической, у нас соблюдается принятые в мире нормы избирательного права. Сегодня у нас много кандидатов, они ведут активную предвыборную агитацию, многих из них мы знаем по общественной и иной деятельности».

    Отметим, что за годы независимости Елен Алимжанов написал целый ряд пьес, которые с успехом идут на сценах многих театров Казахстана и в других странах. Это пьесы «Агония», «Кресло», «Каждому казаху – по одной жене», «Грани двух миров», «Мечта моя – белый ангел». Новое произведение - роман под названием «Анажар».

    В своих произведениях автор поднимает извечные вопросы добра и зла, давая свою оценку происходящим в нашем обществе событиям, прослеживает судьбы казахского народа, размышляя над его прошлым и будущим. Кроме того, перу Елена Алимжанова принадлежат сборники рассказов, высоко оцениваемые казахстанскими критиками.

    По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, Народная партия Казахстана – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Культура Выборы Общество Выборы-2021
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