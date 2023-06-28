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    В Таразе открыли мемориальную доску в память журналиста Алдихана Калдыбаева

    28 Июня 2023, 08:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню работников средств массовой информации в Таразе состоялась церемония торжественного открытия мемориальной доски, посвященной памяти видного казахского детского писателя, талантливого журналиста, заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан Алдихана Калдыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанскому журналисту и писателю Алдихану Калдыбаеву в этом году исполнилось бы 84 года.

    Уроженец села Кербулак Шуского района Жамбылской области, он по окончании университета работал учителем казахского языка и литературы в средней школе города Аральска Кызылординской области. Затем - редактором Жамбылского областного комитета по радиовещанию и телевидению, литературным сотрудником, затем заведующим отделом культуры и быта популярной в Жамбылской области газеты «Еңбек туы». А после стал главным редактором этого издания, переименованного в «Ақ жол». При нем в областной казахоязычной газете появилась целая плеяда талантливых журналистов.

    Кроме того, Алдихан Калдыбаев много лет возглавлял областную организацию Союза писателей и журналистов.

    Алдихан Калдыбаев написал жизнеутверждающие, поучительные и увлекательные детские книги - Зеленое колесико», «Два шалуна», «Водовоз Аширбек», «Байшан – солдат», «Дед Шаншар», «Мишка – мой друг», «У реки», «Легко ли быть солдатом».

    Он оставил после себя богатое культурное наследие и воспитал талантливых учеников, многие из которых пришли на церемонию открытия мемориальной доски на доме, в котором жил писатель и журналист.

    Вдова писателя Бану Тасболатова рассказала собравшимся на мероприятии о том, что ее супруг уделял большое внимание воспитанию в людях и сохранению национальных традиционных ценностей.

    «Произведения Алдихана Калдыбаева для детей дошкольного и школьного возраста имеют глубокий воспитательный смысл, - сказал председатель Таразского городского маслихата Кенжебек Олжабай. - Имя писателя, почетного гражданина Жамбылской области, останется в памяти людей. При жизни он получил любовь читателей и признание общественности, внес значительный вклад в развитие Жамбылской области и города Тараза».

    Автор:

    Галина Скрипник

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