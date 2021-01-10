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    В Таразе общественный транспорт в день выборов будет бесплатным

    10 Января 2021, 02:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе облегчат горожанам поездки к своим избирательным участкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата города Тараза, во время выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК в воскресенье, 10 января, в областном центре будет работать 125 избирательных участков.

    «Для создания благоприятных условий для таразцев общественный транспорт города в этот день будет работать бесплатно, - пояснили в горакимате. - С 07:00 утра до 20:00 вечера городские автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров. Отметим, что автобусы будут курсировать по маршрутам общественного транспорта по регулярному графику. То есть, в их схему движения не вносилось никаких изменений. Однако автобусы будут работать в сокращенном режиме. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, граждане, пользующиеся услугами общественного транспорта, обязаны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию».

    Отметим, что в Таразе количество избирателей составляет 255 тысяч.

    «В настоящее время все избирательные участки готовы к политически знаменательному событию в стране. На объектах соблюдаются санитарные требования, они полностью оснащены защитными средствами», - подчеркнули в пресс-службе акимата города Тараза.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Выборы-2021
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