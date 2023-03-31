В Таразе чествовали ветерана Вооруженных Сил генерал-майора Абдыхапара Казиева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Юг» и общественность Жамбылской области поздравили с юбилеем ветерана Вооруженных Сил Казахстана генерал-майора Абдыхапара Казиева, отдавшего служению Отечества почти полвека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

От командира мотострелкового взвода до областного военного комиссара, заместителя командующего Региональным командованием «Юг» и военного атташе в Российской Федерации и Республике Беларусь - таков послужной список уроженца земли жамбылской генерал-майора Абдыхапара Казиева. Выслуга его в Вооруженных Силах СССР и Республики Казахстан – 45 лет, Абдыхапар-ага участник войны в Афганистане, председатель совета ветеранов РОО «Совет генералов» по Жамбылской области. Имеет правительственные награды СССР и Республики Казахстан, награждён орденами «Красной звезды» и «За личное мужество».

В честь празднования юбилея ветерана Вооруженных Сил в городском доме культуры в Таразе состоялось торжественное собрание. В числе участников мероприятия - друзья и сослуживцы генерала Казиева, представители регионального командования «Юг», департамента по делам обороны Жамбылской области, представители общественности.

От имени и.о. министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова юбиляру вручили поздравительное письмо, в котором ветерана поздравили с 70-летием и выразили ему признательность за вклад в строительство и развитие Вооруженных Сил.

В ходе торжества в адрес юбиляра звучали поздравления, пожелания здоровья и бодрости духа.

«Слова «преклонный возраст» - это не про генерала Казиева, - убежденно заявил заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков. - Он проводит активную работу по воспитанию молодых в духе патриотизма, часто бывает в нашем штабе, встречается с военнослужащими, воодушевляет их своим примером».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны РК, генерал Абдыхапар Казиев является активным общественным деятелем. В Жамбылской области он возглавляет Совет генералов, поднимая на собраниях актуальные вопросы, касающиеся ветеранов Вооруженных Сил.

«Незаменима помощь Абдыхапара Раимжановича и в вопросах призыва, - рассказала рукоодвитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова. - Ветеран часто прибывает в сборный пункт департамента по делам обороны Жамбылской области, в котором прослужил долгое время, и проводит беседы с призывниками. Боевой опыт участия в войне в Афганистане, насыщенная военная биография генерала служат достойным примером для молодого поколения. Встречи с ветераном воодушевляют юношей, настраивают их на добросовестное выполнение воинского долга. Благодаря активной жизненной позиции, генерал-майор Абдыхапар Казиев продолжает быть нужным и востребованным офицером. И 70-летний юбилей, по убеждению всех, кто поздравлял его, является лишь промежуточным этапом жизни, так как впереди еще много дел и вопросов, в решении которых так необходима помощь ветерана».



