В Таразе более 30 лет решают проблему очистных сооружений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Город Тараз до сих пор не имеет специальной станции биологической очистки канализационных вод. Здесь существуют только давно исчерпавшие свой ресурс поля фильтрации, и сегодня в Жамбылской области уже говорят об экологическом бедствии на территории близлежащих населенных пунктов. С острой проблемой необходимости строительства водоочистных сооружений в Таразе периодически знакомились приезжавшие в регион три министра экологии, сенаторы и журналисты. Но проблема до сих пор остается актуальной. Об этом – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Начиная с «нулевых» годов, в Жамбылской области стали говорить о необходимости строить современные очистные сооружения для канализационных стоков областного центра. Ведь имеющиеся в регионе очистные сооружения в виде полей фильтрации, или «отстойников», появились еще в начале 60-х годов и сегодня не справляются с многократно возросшей нагрузкой.

По данным ГКП «Жамбыл-Су», система городской канализации Тараза построена и действует с 1962 года, со времени начала строительства химических заводов в регионе и роста населения областного центра. Кроме городских полей фильтрации, строились также отстойники химических заводов и канализационные железобетонные коллекторы. За эти годы расширялась площадь полей фильтрации, увеличивалось число карт и пропускная способность отстойников. Но этого оказалось катастрофически не достаточным.

На сегодняшний день площадь отстойников для канализационных стоков Тараза составляет 14 га, полей фильтрации – 197 га. Из-за отсутствия очистных сооружений канализационные стоки поступают прямо на поля фильтрации в объеме, превышающем в 1,5 раза проектные параметры. Проектная мощность фильтровальных площадок составляет 43,1 тыс. кубометров сточных вод в сутки, а на деле принимается около 65 тыс. Лабораторными анализами установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза.

По оценкам специалистов, фильтрационные свойства сооружений полностью потеряны, дно отстойников заилено, поэтому происходит только испарение влаги. Есть опасность прорыва дамб и перелива между картами фильтрационных полей.

Стоки с заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, происходит загрязнение окружающей среды вредными выбросами, вода после фильтрации может попадать в подземные воды. Вокруг отстойников воздух пропитан удушающим зловонием, которое при определенной розе ветров доносится до северо-восточной части Тараза. Жители прилегающих сел вынуждены пасти скот на угодьях, отравленных стоками. Сельчане утверждают, что из-за плохой воды и кормов стали больше болеть и они сами, и домашний скот.

По неутешительным прогнозам специалистов, загрязненная вода по каналам может попасть в реку Аса и озеро Биликоль, что приведет к более глобальной экологической катастрофе.

В апреле 2022 года местные власти пытались предотвратить экологическую катастрофу, рассматривая даже возможность признания чрезвычайного положения на территории близ Тараза. Это произошло после того, как в Жамбылской области с рабочей поездкой побывал сенатор Абдалы Нуралиев и встретился с жителями села Костобе Жамбылского района. Костобинцы рассказали сенатору о переполненных отстойниках для сброса канализационных стоков, о сложной экологической ситуации в своем районе. Депутат заверил, что поднимет эту проблему перед уполномоченными органами на республиканском уровне, чтобы добиться решения.

После поездки в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК сенатор отметил, что в связи с ростом населения Тараза увеличиваются и объемы канализационных стоков. «В настоящее время, ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта строительства комплекса очистки городских канализационных стоков подготовлено и передано на рассмотрение РГП «Госэкспертиза», но, согласно принятому мораторию, проект простаивает. В целях обеспечения благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья жителей в населенных пунктах просим оказать содействие в реализации проекта строительства комплекса очистки канализационных вод в городе Таразе и оказать содействие в финансировании из республиканского бюджета», - сказал Абдалы Нуралиев.

Он подчеркнул, что экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация вызывает обоснованное недовольство населения.

Состояние канализационно-очистных объектов Тараза обсуждается и на уровне областных местных властей. Рассматриваются различные предложения в рамках масштабного проекта, который поможет решить эту многолетнюю проблему.

Основываясь на заключении ТОО «Казахский НИИ водного хозяйства», учитывая возникшую аварийную ситуацию из-за чрезмерного скопления сточных вод в зоне фильтрации, местные власти рассматривали вопрос о признании чрезвычайного положения на этой территории.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на очередном совещании подчеркнул актуальность экологической темы. Для предупреждения экологической катастрофы было выделено 20 га под строительство дополнительных карт, началась разработка ПСД объекта. ТЭО проекта было подготовлено и передано на рассмотрение РГП «Госэкспертиза». Заинтересованным ведомствам было поручено ускорить проведение работ по обустройству полей фильтрации.

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, дополнительно должны построить около 15 резервуаров. Однако эта мера временная, рассчитанная на несколько лет. После заполнения новых отстойников проблема вернется снова. А кардинально решить ее поможет только строительство современного комплекса очистки канализационных вод, о необходимости которого в Жамбылской области говорится вот уже более 20-ти лет.

История вопроса – миллионы на ветер

Еще в 2005 году управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области было разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) комплекса полной биологической очистки сточных вод для областного центра. На это из областного бюджета тогда выделили 10,7 млн тенге. Строительство комплекса включили в проект программы «Охрана окружающей среды на 2008 - 2010 годы».

В 2008 году Министерством охраны окружающей среды был проведен конкурс и заключен договор с алматинским ТОО «GMI & DESIGN» на разработку и проведение государственной экспертизы строительства комплекса, с заявленной суммой в 169,2 млн тенге. Однако годом позже РГП «Госэкспертиза», рассмотрев его, выдала отрицательное заключение. Проект вернули на доработку как не соответствующий установленным требованиям государственных нормативов. В течение двух лет на корректировку проекта в областном бюджете просто не было денег.

В 2011 году постановлением акимата области на корректировку ТЭО «Комплекс полной биологической очистки сточных вод в городе Таразе» было выделено еще 20,6 млн тенге, проведен новый конкурс по госзакупке услуг, заключен договор с тем же ТОО, имевшим неудачный опыт разработки проекта. В РГП «Госэкспертиза» был представлен новый проект ТЭО с корректировкой. Но и на этот раз «Госэкспертиза» сделала выводы о несоответствии ТЭО госнормативам. Судебное разбирательство с этим ТОО завершилось в пользу жамбылских чиновников. Однако ТЭО после этого так и не появилось.

В 2012 году жителям Жамбылской области пообещали, что, наконец-то, построят комплекс полной биологической очистки сточных вод для областного центра. Информация об этом прозвучала в ходе поездки в регион министра охраны окружающей среды РК Нурлана Каппарова.

Министр экологии тогда побывал на полях фильтрации, которые десять лет назад уже представляли собою печальное зрелище. Канат Бозумбаев, будучи в ту пору главой жамбылского региона, сообщил министру, что в 2011 году были завершены работы по корректировке ТЭО «Комплекс полной биологической очистки сточных вод города Тараза Жамбылской области» и заключение государственной экспертизы уже получено.

Предполагаемая стоимость проекта, который должен был решить экологические проблемы Тараза, тогда оценивалась в сумму более 23 млрд тенге. Министр заверил, что строительство очистных сооружений будет включено в республиканский бюджет 2014 года, и МООС поддержит этот проект.

Однако ни в 2014 году, ни позже строительство комплекса так и не началось.

В 2018 году для очередной разработки ТЭО было выделено 35 млн тенге из областного бюджета – в третий раз. Разрабатывался проект общей стоимостью уже в 40 млрд тенге.

Однако за эти годы канализационные стоки со всего города продолжали неуклонно стекать в близлежащие поля. И все эти годы жамбылцы бьют тревогу.

О боевых отравляющих веществах и жамбылских овощах

Тридцать лет и три года пишет, говорит, кричит об этом экологическом бедствии в зоне фильтрационных полей близ Тараза жамбылский журналист-эколог Юрий Ефимов.

Своим видением ситуации он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Проблема в том, что, начиная с 60-х годов прошлого века, на поля фильтрации в день сбрасывается в среднем до ста тыс. кубометров воды. На 200-х гектарах, на которых расположены карты, влага испаряется. Но если к началу 90-х годов вокруг полей фильтрации на площади где-то 200 квадратных километров нельзя было использовать подпочвенные воды, во избежание отравления, даже воду из колодцев в кипяченом виде, то к 2010 году зона экологического бедствия увеличилась до тысячи квадратных километров. Это огромная территория загрязнения, вся питьевая вода там загрязнена, долгое время жители были попросту лишены чистой питьевой воды, было много заболеваний. Сейчас в населенные пункты проведено централизованное водоснабжение. Местные жители свою воду из колодцев, арыков ни в каком виде не используют, даже для полива.

Тем не менее, в 20 метрах от полей фильтрации находятся поля, где фермеры Жамбылского района выращивают лук, картошку, свеклу.

- Как это можем быть? Это же вредно...

- Еще в конце 90-х годов, когда непосредственно на полях фильтрации имелась лаборатория, был проведен простой эксперимент. С этого поля взяли луковицы, пропустили через соковыжималку и полученный сок проанализировали. Ну и получилось, что данный сок можно вполне применять в качестве боевого химического отравляющего вещества. Превышения по всем параметрам вредных веществ были просто фантастические! Однако весь этот лук продается и в Жамбылской области, и вывозится за пределы. Урожаи там огромные. Эту тему я многократно поднимал, еще с 1989 года, работая на областном радио. Всем прекрасно известно, что к этим территориям прилегают сельхозугодия и на них с советских времен выращивают овощи. И до сих пор выращивают! Когда-то это были совхозы, сейчас это частная собственность. Но и сейчас этот вопрос как-то никого особо не волнует. А урожаи там огромные, речь идет, пожалуй, о тысячах тонн.

- Выходит, что чьи-то доходы важнее здоровья наших граждан?

- Получается так. При нескольких областных акимах поднимался вопрос объявления этой территории в тысячу квадратных километров зоной экологического бедствия. Но данную тему старались всячески замолчать, потому что здесь замешаны огромные гектары сельхозугодий и большие финансы.

В прошлом году была очередная попытка объявить зону ЧС, и то только после того как в результате весенних осадков переполнились поля фильтрации и уже через край на сельхозугодия потекли эти зловонные стоки. Новые карты не решат кардинально проблемы канализационных стоков. В случае снежной зимы, после того как потеплеет, поднимется уровень подпочвенных вод и пройдут дожди, - ситуация повторится вновь.

А вот если, в конце концов, построят станцию очистки канализационных стоков, то не только решится проблема утилизации отходов и город Тараз вздохнет свободно, но и те же фермеры смогут получать от 75-ти до ста тысяч кубометров поливной воды в сутки. То есть вода не будет испаряться или уходить в землю, и это будет дополнительный источник поливной воды для нашего региона. А для нашего региона проблема поливной воды всегда стояла очень остро. Тем более в нынешних условиях изменения климата и увеличения числа засушливых годов, отметил собеседник.

Свет в конце тоннеля….

В ходе очередной рабочей поездки по Жамбылской области руководитель службы Превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов ознакомился с проблемными вопросами карты коррупционных рисков региона, в числе которых экологические проблемы питьевого водоснабжения и орошения.

Как отметили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, проекты, финансирование которых даже частично исходит от государства, находятся под контролем Антикоррупционной службы. Именно поэтому Саян Ахметжанов посетил городские поля фильтрации в городе Таразе, чтобы на месте ознакомиться с острой экологической проблемой региона и выразил мнение о необходимости ускорить решение этой проблемы, учитывая жизненную и экологическую важность вопроса для жителей региона.

Как пояснил в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, по строительству комплекса очистных сооружений в республике есть отдельная программа по крупным городам и Тараз входит в это число.

Утверждена Дорожная карта соответствующими министерствами – инфраструктурного развития, финансов. Данная Дорожная карта предусматривает строительство очистных сооружений по Таразу за счет международных финансовых организаций. Сейчас часть подготовительных работ проведена, сегодня идет работа уже непосредственно с международным банком ЕБРР, который объявил конкурс на разработку технико-экономических исследований и технико-экономического обоснования, то есть банковского ТЭО. Со стороны ЕБРР выделен грант на эти цели. После разработки ТЭО следующим этапом будет подписание кредитного соглашения с ЕБРР и начало строительства очистных сооружений. Предварительно планируем, что это будет EPC–контракт, такой способ контрактования в строительной отрасли по международным правилам, то есть строительство под ключ. Это значит, что компания будет обязана разработать проектно-сметную документацию и подностью завершить строительство под ключ. Сейчас мы на этом этапе, рассказал аким города Тараза Бахытжан Орынбеков.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области, для реализации проекта при акимате города Тараза по строительству комплекса очистных сооружений создана проектно-рабочая группа.

«На данный момент техническое задание по разработке ТЭО согласовано и утверждено Казцентром ЖКХ, - рассказал руководитель ведомства Кудайберген Корганбаев. - Выделен грант от ЕБРР на разработку Технико-экономического исследования (ТЭИ) и технико-экономического обоснования (ТЭО) в размере 340 тыс. евро. 24 января 2023 года был объявлен открытый международный конкурс на подготовку банковского ТЭИ и ТЭО, согласно требованиям законодательства РК, по проекту модернизации канализационных очистных сооружений в Таразе. Срок подачи заявок был до 10 марта 2023 года. К участию в конкурсе было приглашено 52 компании. Победителем конкурса стала компания СЕСТ Consulting Завершение подготовки ТЭИ запланировано на конец сентября 2023 года, а ТЭО – на конец ноября 2023 года».

Во избежание катастрофических ситуаций, дополнительно выделено 20 га земли под вскапывание дополнительных полей фильтрации, ведутся строительно-монтажные работы.

После строительства комплекса очистки канализационных стоков воду после фильтрации можно будет применять для полива сельхозугодий. Это поможет частично решить наболевшую в регионе проблему нехватки поливной воды в вегетационный период.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 68 городам Казахстана требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). По поручению Главы государства, в период с 2023 по 2028 годы в стране будет обеспечено строительство канализационных очистных сооружений. На эти цели предусмотрены как бюджетные средства, так и привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 млрд тенге.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал защиту природы, решение экологических проблем в стране делом государственной важности.

Говоря о развитии отечественной инфраструктуры, доступности цивилизационных благ, Глава государства отмечает, что жители различных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу, транспортной инфраструктуре, и необходимо активизировать работу по нивелированию этого неравенства. На 2019 - 2022 годы запланировано выделить порядка 250 млрд тенге на обеспечение казахстанцев чистой питьевой водой и услугами водоотведения.

Глава государства не раз выступал с призывом поменять отношение граждан к окружающей среде. «… важный момент, на который я хочу обратить внимание – это экологическая культура в нашем обществе. В течение этого (2020 – Прим. ред.) года мы были свидетелями резонансных фактов варварского отношения людей к окружающей среде и животным. Неслучайно в мировом экологическом антирейтинге Казахстан, к сожалению, занимает лидирующие позиции. В нашей стране нет ни одного региона, не имеющего экологических проблем. Считаю, что сложившаяся ситуация – это сигнал тревоги, призывающий нас к самым решительным действиям», - сказал Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия.

По словам Президента, предстоит провести полномасштабную экологическую ревизию, чтобы сформировать в обществе новую экологическую культуру.