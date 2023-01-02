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    В талой воде утопают улицы Уральска

    2 Января 2023, 22:08

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вторые сутки в городе интенсивно тает снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Практически весь декабрь уральцы провели без снега, и только в канун нового года природа решила порадовать горожан снегопадом. Однако уже вечером первого января снег начал таять, а ночью вдобавок шел дождь. Второго января улицы Уральска наполнились талой водой. Огромные лужи грязной воды откачивают с помощью специальной техники.

    Директор ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев сообщил, что в городе в две смены ведутся работы по откачке талой воды и вывозу снега. На городских улицах в дневную смену работают шесть вакуумных машин, в ночную - восемь, одна помпа, четыре поливомоечных машин.

    Угрозы подтопления жилых домов нет. В две смены работают 360 человек. Еще 42 КамАЗа, три снега погрузчика и 17 погрузчиков задействованы для вывоза снега.
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