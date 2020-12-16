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    В Талдыкоргане жители в честь праздника вывесили государственные флаги на балконах

    16 Декабря 2020, 11:16

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане местные жители многоэтажных домов в честь празднования в стране 29-й годовщины Независимости вывесили у себя на балконах государственные флаги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Таким образом, горожане выразили уважение к главному общенациональному празднику страны и ее незыблемым ценностям суверенного Казахстана – миру, спокойствию, стабильности, обретенным благодаря независимости.

    «К сожалению, сейчас в силу ограничительных мер, действующих из-за пандемии коронавируса, мы не можем принять участие в каких-либо массовых мероприятиях. Поэтому мы хотя бы так смогли передать свое уважение к столь значимому празднику. Ведь о независимости на протяжении веков мечтали наши предки, путь к ней был очень долгим и тернистым. Мы не должны никогда об этом забывать», - отметила житель города Жанна Арынбекова.

    «Казахстан сравнительно молодое государство, но у нас есть большой потенциал, благодаря которому мы сможем достичь много. Это политическая стабильность. Да и социальный уровень жизни с каждым годом улучается, государство делает все, чтобы создать для нас хорошие условия. Согласитесь, что всего этого не было бы без независимости и суверенитета. Мы выбрали свой путь 29 лет назад, и этот путь доказал свою эффективность», - добавила другая талдыкорганка Сауле Тергеова.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область День Независимости Общество
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