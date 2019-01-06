В Таиланде перевернулся туристический автобус: 6 человек погибли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Патхумтхани в центральной части Тайланда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Bangkok Post.

Как сообщила полиция, двухэтажный автобус, направлявшийся в Бангкок, перевернулся 6 января в 3:20 ночи по местному времени (4:20 по времени Астаны).

По утверждению пассажиров, авария произошла во время дождя после того, как водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

В результате ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Также, около 50 получили разные травмы. Спасатели доставили всех пострадавших в ближайшие больницы.

Полиция все еще разыскивает водителя, который мог оказаться в числе госпитализированных, для проведения допроса.