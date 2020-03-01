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    В Таджикистане завершилось голосование на выборах в нижнюю палату парламента

    1 Марта 2020, 22:01

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Таджикистане завершилось голосование на выборах в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату парламента) Маджлиси Оли, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательные участки закрыли ровно в 20 часов по местному времени.

    Как отметил глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода, выборы прошли прозрачно и демократично.

    «Выборы прошли прозрачно и демократично. В комиссию в течение дня не поступало жалоб», - сказал Б. Худоёрзода.

    Ранее глава ЦКВР Таджикистана заявил, что выборы признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила оговоренный законодательством РТ минимум в 50%.

    «До 15:00 часов по всей стране три млн 703 тыс. 969 человек, или 75,1%, избирателей приняли участие в выборах», - сказал глава ЦКВР Таджикистана.

    В настоящее время комиссией ведется подсчет голосов.

    Предварительные итоги голосования ЦВКР объявят второго марта во второй половине дня. Окончательные итоги парламентских выборов станут известны в течение двух недель.

    Ранее сообщалось, что на выборах избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу.

    В предвыборную гонку вступили семь партий: от Аграрной партии – 13 кандидатов, от Социалистической партии – 5, от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ – 7, от Демократической партии – 4, от Социал-демократической партии – 5, от Коммунистической партии – 5 кандидатов.

    На 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Выборы Таджикистан Политические партии
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