В Таджикистане сошли 200 снежных лавин, 7 оползней и произошло 6 камнепадов: 19 жертв

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Таджикистане сошли 9 снежных лавин, сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ховар».

19 февраля на 327 км автодороги «Душанбе – Куляб – Дарваз», 425, 426, 427, 447, 448 км автодороги «Куляб – Дарваз – Ванч», 554 км автодороги «Ванч – Рушан – Хорог», а также на 12 км автодороги «Хорог – Рошткала» ГБАО сошли снежные лавины, движение транспорта на участках этих автотрасс было закрыто. Усилиями сотрудников Министерства транспорта с привлечением специальной техники участки на территории Ванчского и Рушанского районов расчищены от последствий схода лавин, в Дарвазском и Рошткалинском районах работы продолжаются.

С 15 по 19 февраля в Таджикистане сошло 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате схода лавин погибли 19 граждан нашей страны.

По данным Агентства по гидрометеорологии, высокая опасность схода лавин, селей, оползней и камнепадов сохранится в республике до 21 февраля.

Комитет вновь рекомендует жителям не выходить на охоту, рыбалку, отказаться в эти дни от выпаса скота на пастбищах.

Важно соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы.

В эти дни важно прочистить арыки, канавы, селесбросы, находящиеся рядом с домами.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана опубликовал информацию о том, что 16 февраля на территории страны сошло 69 снежных лавин. В среду в Горно-Бадахшанской области и в Варзобском районе Таджикистана сошли несколько лавин, погибли 17 человек. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр ГБАО – город Хорог, где под снежной лавиной, разрушившей дома, погибли 13 человек, среди них несколько детей. В пятницу сообщалось о 18 жертвах.

Фото: khovar.tj