В Таджикистане проходят парламентские выборы

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Таджикистане проходят выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты парламента) и в местные Маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, для организации и проведения выборов был образован единый общереспубликанский и 41 одномандатный избирательный округ.

Избирательные участки открыты во всех регионах республики с 06:00 до 20:00 часов. На территории республики действует 3412 избирательных участка.

Находящиеся за пределами страны граждане Таджикистана могут проголосовать при посольствах и консульских учреждениях Таджикистана за рубежом. Для этого в 30 странах открыто 39 избирательных участков.

На выборах избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу.

В предвыборную гонку вступили семь партий: от Аграрной партии – 13 кандидатов, от Социалистической партии – 5, от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ – 7, от Демократической партии – 4, от Социал-демократической партии – 5, от Коммунистической партии – 5 кандидатов.

На 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.

По информации ЦКВР, в списки для участия в выборах включены свыше 4 млн. 900 тыс. избирателей.

За выборами наблюдают более 230 международных наблюдателей из различных международных организаций.

Как сообщили в ЦВКР, по состоянию на 12 часов по всей республике уже проголосовало более 2,3 миллиона избирателей.

«По состоянию на 12 часов по всей республике проголосовало 2 миллиона 323 тысячи 516 граждан или 47,1% избирателей», - сообщила член ЦКВР РТ Хидирзода Махфират.

Предварительные результаты ЦВКР объявит в течение 24 часов после завершения голосования. Окончательные итоги парламентских выборов станут известны в течение двух недель.