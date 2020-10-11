В Таджикистане начались президентские выборы

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Сегодня в 6 часов утра по местному времени (7.00 по времени Нур-Султана) начались выборы Президента Республики Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан (ЦКВР), в соответствии с Конституционным законом «О выборах Президента Республики Таджикистан» для организации и проведения выборов в стране сформировано 68 избирательных округов, 3375 избирательных участков внутри страны и 39 — за рубежом.

После тщательного изучения документов, представленных политическими партиями, Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан зарегистрировала списки кандидатов от Аграрной партии Таджикистана, Социалистической партии Таджикистана, Народной Демократической партии Таджикистана, Партии экономических реформ Таджикистана и Коммунистической партии Таджикистана.

Таким образом, в избирательный бюллетень было включено 5 кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан.

Избирательные участки, расположенные на территории Таджикистана, будут закрыты в 20:00 часов по местному времени 11 октября.

По данным ЦКВР, для голосования было зарегистрировано 4 943 289 избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей.

Процесс выборов будут отслеживать более 145 международных наблюдателей от различных международных организаций. Кроме того, ход выборов будут освещать более 267 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

Предварительные результаты выборов Президента Республики Таджикистан будут объявлены в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные результаты — не позднее чем через две недели после окончания выборов.

Ранее сообщалось, что в работе группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ принимает участие депутат Сената Парламента РК Талгат Мусабаев.