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    В Таджикистане началась вакцинация от коронавируса

    23 Марта 2021, 21:10

    ДУШАНБЕ - ХОВАР – КАЗИНФОРМ - Сегодня в одной из клиник столицы Таджикистана - Душанбе - состоялась официальная церемония начала вакцинации против коронавируса нового типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    В Таджикистане с 22 марта стартовала поэтапная иммунизация (вакцинация) против инфекционного заболевания COVID-19 среди уязвимых групп населения.

    Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено разработать и утвердить план мероприятий по проведению иммунизации против инфекционного заболевания COVID-19 в Республике Таджикистан на определенный этап.

    Кроме этого, Минздраву поручено своевременно доставить препарат от коронавируса в медицинские учреждения республики. В каждом из них необходимо создать благоприятные условия для проведения вакцинации среди врачей.

    Напомним, 8 марта в Таджикистан была доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - 192 тысячи доз. В общей сложности вакцинацию от коронавируса в Таджикистане должны пройти 5,8 миллиона человек.

    Автор:

    Здравоохранение Таджикистан Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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