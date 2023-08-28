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    В Таджикистане из-за ливней погибли 13 человек

    28 Августа 2023, 21:07

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В результате сильных дождей, которые прошли 27 августа в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента республики.

    «Вчера из-за проливных дождей в Вахдате и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в Вахдате и 2 человека - в районе Рудаки», - сообщает пресс-служба.

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования семьям погибших и поручил премьер-министру страны, а также Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и другим структурам оказать им помощь, а также принять срочные меры для устранения последствий стихийного бедствия.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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