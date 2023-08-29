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    В Таджикистане число жертв сильных ливней увеличилось до 17 человек

    29 Августа 2023, 19:44

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Спасатели обнаружили тела еще четырех человек - трех женщин и мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.

    Спасатели обнаружили тела еще четырех человек - трех женщин и мужчины, личности погибших пока не установлены.

    Кроме того, в ходе спасательных работ в Хатлонской области выяснилось, что из-за схода селя погибло 100 голов домашнего скота.

    По данным спасателей, в нескольких районах заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками повреждены десятки машин.

    В комитете уточнили, что во всех районах, затронутых стихийным бедствием, продолжают ликвидировать последствия ЧС.

    Сильные дожди, прошедшие в воскресенье 27 августа в Таджикистане, вызвали подтопления, сход селей и камнепады. Ранее сообщалось о 13 жертвах стихийного бедствия.

    Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, которые прошли 27 августа в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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