В связи с роспуском Мажилиса функции Парламента будет выполнять Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат временно будет выполнять функции Парламента в связи с роспуском нижней палаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 55 п. 5 Конституции Республики Казахстан, Сенат выполняет функции Парламента Республики по принятию конституционных законов и законов в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий. В истории нашей страны такие ситуации уже были и в период отсутствия депутатов Мажилиса законодательную миссию нес Сенат, временно выполняя роль Парламента», - сообщил председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Владимир Волков.

Сегодня стало известно, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.



