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    В связи с присоединением Кыргызстана к Договору о ЕАЭС в законодательство внесены поправки

    9 Февраля 2023, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Кыргызстан ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт
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