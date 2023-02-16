В связи с метелью ограничено движение на трех трассах в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий – снегом с метелью, гололедом ограничено движение на трех трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента ЧС.

В частности ограничено движение на двух участках автодорог Самара-Шымкент,а также Северный обход Актобе.

«16 февраля с 18:30 часов в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий – снегом, метелью, ограничением видимости, гололедом было введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на ряде автотрасс.

Введено ограничение движения на участке автодороги Самара-Шымкент с 526 по 710 километр, то есть от границы Западно-Казахстанской области до поселка Куршасай. Также ограничение вводится на втором участке этой же дороги от 776 до 965 километра, это от АЗС «Экоойл» до поселка Карабутак Айтекебийского района.

Также ограничено движение на дороге «Северный обход города Актобе» с 0 по 39 километр», - говорится в сообщении пресс-службы департамента по ЧС.

Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.



