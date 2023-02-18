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    В Суринаме протестующие ворвались в здание парламента

    18 Февраля 2023, 22:08

    БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Несколько десятков участников антиправительственных протестов ворвались в здание парламента Суринама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По данным агентства Reuters, на улицах Парамарибо еще несколько сотен человек устроили беспорядки и столкновения с полицией. Сообщается о нанесении материального ущерба зданию парламента и разграблении магазинов.

    Беспорядки начались во время марша против правительственных мер по сокращению бюджетных расходов, в том числе ликвидации субсидий. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

    Правительство Суринама осудило беспорядки и пообещало привлечь к ответственности причастных к нападению на здание парламента.

    Фото: Palácio do Planalto from / Wikimedia

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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