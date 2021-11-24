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    В Сухопутных войсках Казахстана завершена подготовка техники к зиме

    24 Ноября 2021, 05:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше десяти тысяч единиц вооружения и военной техники обслужили и подготовили к работе при низких температурах специалисты Сухопутных войск. Подготовка техники к зиме проводилась в течение месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

    Завершающим этапом готовности вооружения и военной техники к режиму зимней эксплуатации стала проверка качества выполненных работ комиссиями Управления главнокомандующего Сухопутными войсками и Управления начальника тыла и вооружения Вооруженных сил.

    Каждое соединение и воинская часть оценивались по 12-балльной системе. Проверялась работоспособность всех систем, узлов и агрегатов. Особое внимание было обращено на полноту и качество обслуживания вооружения и военной техники.

    «Военнослужащие соединений и воинских частей Сухопутных войск выполнили до 50 технических операций на каждом образце вооружения и техники. Это большая системная работа, направленная на поддержание высокой боевой готовности подразделений», – рассказывает заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майор Александр Аширов.

    По итогам проверки определены лучшие подразделения в региональных командованиях и частях непосредственного подчинения, выполнившие требования, предъявляемые к содержанию вооружения и военной техники и их эксплуатации в зимних условиях.

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    Армия Вооруженные силы
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