Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    В Суде МФЦА наградили победителей студенческого юридического конкурса

    31 Октября 2019, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Суде Международного финансового центра «Астана» и Международном арбитражном центре наградили победителей юридического конкурса Moot Court, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Moot Court – известный юридический конкурс, проводящийся среди студентов в виде судебной игры. В ходе подготовки к конкурсу студенты должны проанализировать предоставленную им на английском языке юридическую проблему и защитить позицию истца или ответчика. Они готовят письменные документы, выступают перед опытными судьями. Сегодня студентов оценивало жюри в составе судей Суда МФЦА – Робина Джейкоба и Стивена Ричардса.

    «Игровой судебный процесс студентов в Англии и Уэльсе проводится в течение веков. Насколько это трудно для будущих специалистов-правоведов, настолько оно дает им большой опыт. Они делятся на 2 стороны и, по придуманному делу, перед опытными судьями, проводят настоящий судебный процесс. Сегодня будут «судиться» студент и банк, выдавший ему кредит. То есть, мы будем рассматривать апелляционную жалобу студента против банка», – пояснил судья МФЦА Стивен Ричардс.

    В этом году в конкурсе приняли участие студенческие команды 5 университетов Казахстана. В результате, в финал вышли студенты КазГЮУ им.М.Нарикбаева и КИМЭП.

    «Мы в Суде МФЦА и Международном арбитражном центре хотим обеспечить казахстанских юристов и будущих правоведов самыми передовыми международными навыками. Сегодняшний судебный процесс подводит итог нашей работе. По нашей учебной программе с 2018 года обучились более 500 человек. В 2019 году в Нур-Султане и Алматы мы бесплатно обучили более 300 человек. Тренинги и мастер-классы проводили наши судьи, а также ведущие академики и юристы практики Кембриджского университета, Лондонского университетского колледжа и Центра эффективного решения споров. Эти специалисты читали лекции в КазГЮУ, ЕНУ и Верховном суде. В следующем году учебные программы будут продолжены», – сказал регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и Международного арбитражного центра Кристофер Кэмпбелл-Холт на открытии финального состязания.

    По итогам игры победителями стала команда КИМЭП, выступавшая от имени студента-истца. Команда награждена специальным кубком «The AIFC Court & IAC Moot Final Winners Cup». Всем участникам игры предоставлена возможность пройти практику в Суде МФЦА и Международном арбитражном центре.

    Отметим, что Суд МФЦА считается независимым органом, работающим на основе общего права Англии и Уэльса, а также по стандартам ведущих международных финансовых центров.

    Суд МФЦА и Международный арбитражный центр официально открылись в июле 2019 года с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МФЦА - фин. центр "Астана"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски