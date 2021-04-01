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    В студенческом общежитии в Алматы выявили коронавирус

    1 Апреля 2021, 12:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из студенческих общежитий Алматы выявлены случаи коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В одном из общежитий выявлены положительные результаты. Данные студенты проходили ПЦР-тестирования на коронавирус самостоятельно. Противоэпидемиологические мероприятия там проведены. Установлен круг контактных. Проведено дополнительное ПЦР-тестирование. Всё находится под контролем», - сказала спикер.

    Она добавила, что выявленных положительных результатов было три. Студенты не проживали в одной комнате.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в инфекционных стационарах находятся более 2,8 тысячи человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вузы Минздрав РК Здравоохранение Общество Молодежь Коронавирус в РК
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