В строительстве лучшего будущего возможности Казахстана сегодня бесспорны - азербайджанский политолог

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстан стал одним из главных фигурантов важных международных проектов, и часто выступает в роли инициатора новых форматов сотрудничества. Такое мнение высказал азербайджанский эксперт Тофик Аббасов в беседе собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

«74-ая Генеральная Ассамблея ООН, имея большую повестку, прошла под знаком актуальности вопросов интенсивного международного сотрудничества и безопасности. Однако эти приоритеты достижимы, если государства самой авторитетной международной организации базируются на достижениях национальных успехов. Казахстан, как один из важных субъектов Центральной Азии и независимый субъект, проповедующий наступательный стиль в реализации инновационной модели развития, за последние годы добился невероятно больших успехов социально-экономическом развитии. Это позволило стране быть не сторонним наблюдателем важных международных проектов, а одним из главных фигурантов, который часто выступает в роли инициатора новых форматов сотрудничества», - считает политолог.

«Это и объясняет, почему Президент Токаев стал первым среди спикеров конференции по целям устойчивого развития до 2030 года (ЦУР). На нынешнем этапе развития человечество нуждается в реалистичной координации во имя достижения поставленных целей, и наличие тщательно отработанной дорожной карты позволяет наращивать динамику движения. Она позволяет поэтапно достигать промежуточных целей на пути к базовым, что гарантирует достаток, наличие надежного запаса прочности для рационального распределения ресурсной базы в те отрасли и направления, которые нуждаются в дополнительном субсидировании», - отметил он.

Эксперт также отметил, что Казахстан в этом смысле имеет свой национальный опыт накопления и инвестирования, и его опыт аккумулирования возможностей для неотложных нужд очень полезен для сообщества.

«В строительстве лучшего будущего возможности Казахстана сегодня бесспорны, потому Президент страны в своем выступлении дал развернутую характеристику действующему положению и тем наметкам, которые ставят во главу угла задачи в спектре реализации усилий в спектре 2030 года. Синхронизация действий на пути создания рациональной режимности в контексте задач социально-экономической жизни и культурно-гуманитарной сферы сегодня невозможно без ставки на устойчивую технологическую вооруженность. И в данном аспекте Казахстан одним из первых среди постсоветских государств стал пионером, который смог извлечь максимум пользы от разумного использования собственной базы», - подчеркнул собеседник.