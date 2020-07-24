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    В странах ЕАЭС планируют запустить единую систему поиска «Работа без границ»

    24 Июля 2020, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После запуска унифицированной системы граждане и организации стран ЕАЭС смогут пользоваться вакансиями и нанимать работников из государств-членов экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр развития трудовых ресурсов».

    Договором о Евразийском экономическом союзе в рамках ЕАЭС предусмотрено обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы . В состав ЕАЭС входят следующие государства-члены: Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

    В настоящее время всеми государствами-членами ведутся работы по реализации проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ». Поисковая система обеспечит доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости. В проекте задействованы существующие национальные системы пяти стран.

    Со стороны Республики Казахстан координатором проекта является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, национальным оператором – АО «Центр развития трудовых ресурсов», национальной системой – Электронная биржа труда www.enbek.kz (ЭБТ).

    В результате реализации проекта на портале ЭБТ авторизованные пользователи (соискатели и работодатели) смогут осуществить поиск вакансий и резюме в национальных системах ЕАЭС. При этом будет возможность выбора одного или нескольких государств-членов, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, и получения доступа к информации по вакансиям и резюме, а также возможность для соискателя и работодателя направить отклик или пригласить на собеседование соответственно.

    Запуск унифицированной системы поиска «Работа без границ» в национальных системах запланирован на 4 квартал 2020 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЕАЭС
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