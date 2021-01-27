Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    В странах ЕАЭС намерены унифицировать селекционно-племенную работу с сельхозживотными

    27 Января 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соглашение регулирует порядок проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах и направлен на развитие рынка племенного животноводства в рамках Евразийского экономического союза и устранение барьеров во взаимной торговле», - отметил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса.

    Министр добавил, что работа над разработкой соглашения велась с 2014 года в рамках работы Евразийской экономической комиссии, документ дорабатывался с учетом замечаний рабочей группы.

    «Соглашение соответствует целям и задачам национального законодательства в области племенного животноводства и агропромышленного комплекса», - заверил Сапархан Омаров.

    В понятийном аппарате соглашения унифицированы и уточнены такие термины, как «племенная продукция», «племенная ценность», «племенное животное», «селекционная и племенная работа» и «сельскохозяйственное животное».

    В целях применения единых требований в сфере производства племенной продукции в государствах-членах при проведении селекционно-племенной работы Соглашением предусматривается унификация:

    - порядка апробации созданных новых пород, линий или кроссов сельскохозяйственных животных;

    - порядка определения качества племенного материала путем проведения молекулярной генетической экспертизы;

    - порядка определения породы племенных животных, полученных путем использования родственных пород;

    - методик по оценке племенной ценности животных.

    «В целях разработки и внедрения в государствах-членах инновационных технологий в области племенного животноводства, геномной селекции соглашением предусматривается установление единого порядка по координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства. Координация селекционно-племенной работы осуществляется уполномоченными органами государств-членов, аналитическое обеспечение будет закреплена за научно-исследовательскими организациями», - добавил Сапархан Омаров.

    Также соглашением предусматривается государствами-членами Евразийского экономического союза обмен сведениями о племенных животных и селекционных достижениях.

    В настоящее время совместно с Евразийской экономической комиссией проведены работы по разработке нормативных документов в реализацию соглашения.

    «Ратификация соглашения позволит: оптимизировать проведение селекционно-племенной работы в рамках Евразийского экономического союза; обеспечить развитие селекции и племенного дела в животноводстве; повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции», - заключил глава МСХ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два предприятия по производству мясной продукции запустят в Абайской области
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Свыше 550 млрд тенге за последние пять лет было направлено на животноводство - Минсельхоз
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров