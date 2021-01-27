В странах ЕАЭС намерены унифицировать селекционно-племенную работу с сельхозживотными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение регулирует порядок проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах и направлен на развитие рынка племенного животноводства в рамках Евразийского экономического союза и устранение барьеров во взаимной торговле», - отметил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса.

Министр добавил, что работа над разработкой соглашения велась с 2014 года в рамках работы Евразийской экономической комиссии, документ дорабатывался с учетом замечаний рабочей группы.

«Соглашение соответствует целям и задачам национального законодательства в области племенного животноводства и агропромышленного комплекса», - заверил Сапархан Омаров.

В понятийном аппарате соглашения унифицированы и уточнены такие термины, как «племенная продукция», «племенная ценность», «племенное животное», «селекционная и племенная работа» и «сельскохозяйственное животное».

В целях применения единых требований в сфере производства племенной продукции в государствах-членах при проведении селекционно-племенной работы Соглашением предусматривается унификация:

- порядка апробации созданных новых пород, линий или кроссов сельскохозяйственных животных;

- порядка определения качества племенного материала путем проведения молекулярной генетической экспертизы;

- порядка определения породы племенных животных, полученных путем использования родственных пород;

- методик по оценке племенной ценности животных.

«В целях разработки и внедрения в государствах-членах инновационных технологий в области племенного животноводства, геномной селекции соглашением предусматривается установление единого порядка по координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства. Координация селекционно-племенной работы осуществляется уполномоченными органами государств-членов, аналитическое обеспечение будет закреплена за научно-исследовательскими организациями», - добавил Сапархан Омаров.

Также соглашением предусматривается государствами-членами Евразийского экономического союза обмен сведениями о племенных животных и селекционных достижениях.

В настоящее время совместно с Евразийской экономической комиссией проведены работы по разработке нормативных документов в реализацию соглашения.

«Ратификация соглашения позволит: оптимизировать проведение селекционно-племенной работы в рамках Евразийского экономического союза; обеспечить развитие селекции и племенного дела в животноводстве; повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции», - заключил глава МСХ.



