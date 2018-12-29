В столице стартовал прием документов по госпрограмме жилищного строительства «Нұрлы жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление занятости и социальной защиты города Астаны в Facebook объявило о приеме документов для очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда в городе Астане, в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» без права приватизации, передает МИА «Казинформ».

В целях обеспечения жильем широких слоев населения постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года № 372 утверждена Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер».



Согласно условиям Программы по направлению «Жилье АО «ЖССБК» могут принять участие граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, многодетные семьи, семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка, неполные семьи) в городе Астане.



Прием документов по данным направлениям будет осуществляться в кабинете №3 Управления занятости и социальной защиты города Астаны, расположенного по адресу: г.Астана, ул.Достык, 13 («ЖК Нурсая-2»).



Время работы с 8.30 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.30 (Канцелярия 8.30 до 16.00 перерыв с 13.00 до 14.30).



Претендентам на получение жилья, необходимо представить следующие документы:



1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

3) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;

4) свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариально удостоверенного заявления о том, что заявитель в браке не состоит;

5) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

6) справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях;

7) документы, подтверждающие отношение заявителя к категории, определенной статьей 67 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

8) справку по исчислению совокупного дохода подтверждающее 3,1 кратный размер прожиточного минимума (очередники вставшие на учет с 15 декабря 2011 года) с органа социальной защиты (г.Астаны, ул. Достык 13, 11 стол);



В случае необходимости, граждане могут быть приглашены сотрудниками Государственного учреждения «Управление занятости и социальной защиты города Астаны» для предоставления дополнительных документов либо уточнения поданных заявителем сведений.