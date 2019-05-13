В столице станет больше мостов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр урбанистики разрабатывает Мастер-план города Нур-Султан - 2030. Реализация документа позволит сделать город более комфортным для проживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Если раньше главным документом в городе был генеральный план, сегодня у нас большие ожидания от нового формата - это Мастер-план города Нур-Султан - 2030. Он в разработке, его планируется принять в 2020 году. Если вы заметили тренды, мостов должно быть больше. Во-первых, у нас река проходит через центр города, соответственно, «узкое» горлышко именно на мостах. Если смотреть все города, где проходят реки, там мостов намного больше как пешеходных, так и автомобильных. Улицы должны быть комфортными для пешеходов, прифасадная часть должна быть очень широкая, должен быть променад, чтобы малый и средний бизнес активно работал там», - сказал в кулуарах круглого стола «Нур-Султан - комфортный город: итоги оценки качества жизни» руководитель Центра урбанистики Асхат Садуов.

Он сообщил, что в пилотном режиме начнутся изменения в микрорайоне Жастар.

«Мы смотрим, как можем улучшить жизнь людей. Что изменится в этом районе? Во-первых, само благоустройство, мы хотим добавить туда пешеходные улицы, чтобы была какая-то система ориентирования, чтобы люди понимали, как сквозь этот микрорайон проходить и обеспечить безопасность. Улучшить экономическую составляющую, нам нужно работать с бизнесом», - сказал он.





Также планируется в будущем сделать более комфортным левобережье города.

«Левый берег столицы комфортен для автомобилистов. Там очень сложно для пешеходов: отсутствуют тротуары и большие дистанции. Нам нужно делать более компактную застройку, сетка улиц должна быть более мелкой. Если анализировать правый и левый берег, на левом берегу кварталы в 1,5 раза больше, чем на правом, соответственно, нарушен человеческий масштаб. Чтобы была пешеходная доступность, кварталы должны быть примерно в среднем 100 на 100 м. Нужно ужесточать условия парковки на улице и делать их платными, как во всех мегаполисах. Если мы будем постоянно улучшать транспортную инфраструктуру с точки зрения личного автотранспорта, то мы просто «захлебнемся» в пробках. Мы также предлагаем развивать общественный транспорт, ужесточать парковочную политику», - резюмировал Асхат Садуов.