В столице началось строительство новой православной церкви

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице состоялась торжественная церемония закладки камня на месте строительства православной церкви, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, на сегодня Русская православная церковь вносит свой вклад в дело укрепления межрелигиозного согласия в стране.

«Лидер нации Нурсултан Назарбаев всегда говорит об одном важном вопросе. Ислам и православие - это две опоры духовного согласия в нашем общем доме. Казахстан всегда являлся общим домом для различных религий и культур. На нашей земле в мире и согласии проживают представители различных этносов. Они все могут проводить свои религиозные обряды и строить храмы. А Русская православная церковь в Казахстане вот уже на протяжении многих лет вносит свой вклад в укрепление духовных ценностей общества, а также является надежным партнером государства в деле пропаганды межрелигиозного согласия», - отметил Даурен Абаев в своем выступлении.







Как сообщил митрополит Казахстанский и Астанайский Александр, на сегодня готовится проект строительства церкви. В целом, строительство храма будет завершено в течение трех лет.

«Горожане на протяжении нескольких лет писали письма Президенту и в Правительство с просьбой построить на левобережье еще одну церковь. Я тоже обратился с просьбой. После Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев дал свое разрешение. Недавно Лидер нации заложил камень на месте строительства самой большой в Центральной Азии мечети, в которой одновременно смогут читать намаз до 30 тыс. человек. Вот и православные христиане, вторые по количеству прихожан в Казахстане, получили возможность строительства храма Божьего», - сказал он.







Отметим, что церковь будет расположена на берегу озера по улице Сыганак, вблизи микрорайона Жагалау.













