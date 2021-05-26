Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В столичную бригаду Нацгвардии прибыла первая команда призыва 1-2021 года

    26 Мая 2021, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший команды майор Алимжан Тасмагамбетов и данные призывники из Жамбылской области в количестве 28 человек выехали от станции Тараз и уже менее чем через сутки оказались в воинской части 5573, дислоцирующейся в г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    На строевом плацу под марш, играемый Образцово-показательным оркестром Национальной гвардии РК их встречало командование части во главе с командиром бригады полковником Нурланом Мухамедовым и личный состав призыва 1-2020, увольняющийся в запас с завтрашнего дня.

    После знакомства с командованием, среди которых начальник учебного пункта – полковник Бауыржан Кенжебаев, молодые ребята направились в банный комплекс для помывки и получения военной форменной одежды. Далее они расположились в первой роте оперативного назначения.

    В дальнейшем они совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут обеспечивать охрану общественного порядка, оберегая жителей и гостей нашей столицы от противоправных и иных посягательств, тем самым продолжают славные боевые традиции войск правопорядка.

    Автор:

    Астана Жамбылская область Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Около ста бойцов Нацгвардии направлены в зону пожаров в области Абай
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам