Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В столичной мечети презентовали электронный терминал для приема пожертвований граждан

    27 Ноября 2019, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной мечети «Альжан ана» прошла презентация электронного терминала для свободного приема пожертвований граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках мероприятия также состоялась встреча имамов города Нур-Султан с министром информации и общественного развития РК Даурена Абаева и Верховным муфтием Серикбаем кажы Ораза.

    «Установка терминала послужит росту авторитета вашей мечети, росту доверия к вам. Это также будет хорошим примером для других мечетей в других городах», - сказал Д.Абаев, ознакомившись с работой терминала.

    Отметим, терминалы же установлены в 12 мечетях Нур -Султана. Установка ведется во всех городах Казахстана. Пожертвования с таких терминалов можно вносить на счет любой мечети.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Религия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»